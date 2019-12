Ponte e festività col bel tempo?

Secondo le previsioni meteo di MeteoTrentino per chi in Regione vuole passare il ponte e le festività natalizie ci sarà bel tempo. Tranne qualche vento in quota niente pioggia a partire da domani.

“Oggi, sabato, precipitazioni moderate diffuse, quota neve in calo localmente a quote inferiori i 1000 m, in esaurimento con temporanee schiarite ad iniziare da Ovest al pomeriggio sera quando è probabile un temporaneo rinforzo dei venti da Nord. Domenica annuvolamenti al primo mattino quando non è del tutto esclusa la possibilità di debolissime precipitazioni, in seguito schiarite. Lunedì e martedì molto soleggiato con forti venti nordoccidentali in quota e temperature minime in calo specie nelle valli meno ventilate. Mercoledì e giovedì molto soleggiato.”

Anche le previsioni probabilistiche danno segni di quiete, quindi c’è da sperare che le feste di Natale possano passare con il bel tempo, almeno per quanto dice Meteotrentino.