Trump inaugura le Forze spaziali americane

Trump lo aveva promesso e lo ha fatto: ieri sera Mr. Donald ha inaugurato ufficialmente una Us Space Force, ovvero le nuove forze spaziali americane, era da 70 anni che non accadeva, questo è un primato per quanto concerne il genere di attività, seppure in tempo di pace.



“Lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra”, ha dichiarato Trump durante la cerimonia della firma del National Defense Authorization Act presso la base di Andrews, a Washington. La sicurezza spaziale per gli americani è un punto importante, infatti non solo la storia ma anche l’economia insegnano che l’etere è in ogni caso il futuro, la velocità e lo slancio verso la crescita.

Del resto chi se non la nazione ferita dagli attentati alle Torri Gemelle poteva – per capacità economica – porre una pietra miliare nello spazio per la sicurezza e la difesa se non gli USA?

La creazione della Space Force fa parte di un pacchetto di spesa governativa da 1.400 miliardi di dollari.