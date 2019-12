Scuole dell’infanzia, iscrizioni aperte per l’intero anno scolastico

Le famiglie dei bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni hanno la possibilità di presentare, nel corso di tutto l’anno scolastico 2019-2020, nuove domande d’iscrizione presso scuole dell’infanzia che abbiano ancora dei posti disponibili.

Questa opportunità è offerta ai bambini per i quali i genitori hanno già provveduto alla regolarizzazione della posizione vaccinale nel corso dell’anno scolastico

Per procedere con l’iscrizione, le famiglie possono mettersi in contatto con le singole scuole dell’infanzia o con i circoli di coordinamento provinciali della zona di interesse, per verificare la disponibilità di posti nelle singole scuole o nell’ambito territoriale di riferimento.

Tutte le informazioni riguardanti le scuole dell’infanzia e i circoli di coordinamento delle scuole dell’infanzia provinciali sono presenti nel sito istituzionale della scuola trentina al portale www.vivoscuola.it .