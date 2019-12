23° Memorial Maurizio Zagonel

Venerdì 14 febbraio 2020 a San Martino di Castrozza in Piazzetta “La Crodaroi” si terrà la Gara di sci alpinismo in notturna valida come prova del “Trofeo Quattro Valli“.

Regolamento: l’età minima per partecipare è dei nati nel 2004 per chi fa la gara agonistica mentre per chi partecipa al raduno non c’è limite di età. Fino a 18 anni è obbligatoria la delega del genitore.

Serve il Certificato Medico Sportivo obbligatorio per chi fa la gara agonistica da inviare al momento dell’iscrizione online.

Chi invece prende parte al Raduno Amatoriale Categoria Escursionisti non è richiesto il certificato medico sportivo, ma non verrà rilevato il tempo e non compariranno in classifica. Verrà loro consegnato un pettorale speciale e partiranno 5 minuti dopo la gara.

Novità per la Categoria Runners: è possibile partecipare al Memorial Maurizio Zagonel con ramponcini antiscivolo calzati sotto le scarpe da trail running. Come per la categoria degli scialpinisti, è obbligatorio presentare il certificato medico sportivo. Gli atleti sprovvisti di questo documento parteciperanno come escursionisti. I Runners avranno una speciale categoria con classifica a parte e verrà consegnato un omaggio ai primi 3 classificati assoluti M/F.

Obbligo di discesa con l’impianto di risalita.

PROGRAMMA: Ore 17.00 ritrovo in Piazzetta La Crodaroi con musica folk e degustazione di prodotti tipici; Ore 19.30 partenza a coppie dalla Piazzetta al Rifugio Colverde; Ore 21.00 spaghettata in compagnia al Rifugio Colverde, premiazioni e lottera con ricchi premi.