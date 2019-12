Bressanone: Capodanno in piazza tra gli Spazzacamini (che portano bene)

L’ultimo giorno dell’anno saranno i più piccoli a gioire per primi: il 31 di dicembre infatti, a partire dalle ore 10:00 gli “spazzacamini” gireranno per il Mercatino di Natale, augurando buona fortuna per il 2020 e regalando dolcetti.

La storia dello spazzacamino risale al Medioevo. Strettamente collegata a questa è la convinzione che gli spazzacamini portano fortuna. Chi allora aveva un camino in casa, si doveva occupare anche della sua pulizia. Per questo motivo gli incendi erano frequenti e si diffondevano rapidamente in tutta la città. All’epoca non esistevano ancora vigili del fuoco organizzati. Apparve subito chiaro che il tema della pulizia dei camini doveva essere affrontato da esperti. Documenti storici dimostrano che l’Italia è stato il primo paese in cui la professione dello spazzacamino è diventata ufficialmente attiva. “Gli spazzacamini sono diventati un portafortuna perché riportarono la fortuna nelle case pulendo i camini e i comignoli – impedendo la formazione di incendi”, spiegano gli spazzacamini.

Anche quest’anno per la sera di San Silvestro piazza del Duomo si trasforma dalle ore 21.00 in un dancefloor a cielo aperto grazie alle esibizioni live della band LADS e dei DJ Shany e DJDoubleDee.

L’ingresso in piazza Duomo è libero, e saranno presenti 3 punti di ristoro con bevande e snack. Dalle ore 2.00 gli ospiti della festa potranno spostarsi Club Max dove si potrà festeggiare l’arrivo del nuovo anno fino alle 5 del mattino. Una navetta gratuita collega il Sonnentor/ Porta del Sole al Club Max dalle ore 01.00 alle 03.00.

Gli Spazzacamini insieme a Trifogli e Maialini sono simbolo di: novità, fortuna e ricchezza, trattasi di un auspicio a un anno favoloso. Facendo pulizia delle cose brutte da dimenticare. ndr