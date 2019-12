Gala Concert- Teatro Sociale di Trento con Cristian Ricci

Serata evento nel segno della musica lirica e sinfonica e con la partecipazione del tenore Cristian Ricci, che sarà protagonista sul palcoscenico del Teatro Sociale di Trento domenica 29 dicembre alle ore 17 con l’Orchestra Filarmonia Veneta diretta da Marco Titotto e la conduzione della serata affidata a Federica Morello.

Il Gala Concert è stato inserito tra le attività di spettacolo come momento speciale di fine anno per celebrare il bicentenario della Fondazione del Teatro Sociale. A promuoverlo la Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con il Laboratorio Lirico del Veneto. Oltre al tenore Cristian Ricci si esibiranno le due voci russe del soprano Voletta Vassileva e del soprano Polina Kumylganova, nell’ambito del progetto Young Opera 2019.

Cristian Ricci ha studiato canto con il maestro Danilo Cestari di Verona e si è perfezionato con il celebre tenore verdiano Carlo Bergonzi all’Accademia Verdiana di Busseto. Debutta con successo nell’opera Don Pasquale di Gaetano Donizetti nel ruolo di Ernesto al teatro Coccia di Novara. Da questo momento inizia per lui un intenso periodo di maturazione avvicinandosi a varie esperienze musicali fino al debutto nell’opera contemporanea Salvo d’Acquisto di A. Fortunato al Teatro Massimo di Palermo.

Intensa è la sua attività di interprete del “belcanto” italiano all’estero soprattutto in Cina, nella Federazione Russa e negli Stati uniti d’America, dove è ammirato e conteso esponente della scuola di canto italiana e dove sono richiestissimi i suoi recital d’opera e le sue masterclass a favore dei giovani cantanti. Raggiunge nel 2013 una delle vette artistiche più ambite per un cantante lirico debuttando nel ruolo di Ismaele nel Nabucco di Giuseppe Verdi all’Arena di Verona, fino al debutto nel 2016 nel ruolo di Alfredo nella Traviata di Giuseppe Verdi per la regia di Hugo De Ana.

Seguono i debutti in Simon Boccanegra, in La Boheme e Tosca al teatro Sociale di Rovigo, in Madama Butterfly al teatro di Spalato, ne La Traviata di Giuseppe Verdi e La Bohème al Teatro San Carlo di Napoli. Attivo protagonista della vita culturale italiana, Cristian Ricci è fondatore di due concorsi lirici internazionali per giovani voci: il Concorso Internazionale “Giovanni Martinelli e Aureliano Pertile” di Montagnana e il Premio Lirico Internazionale “Marcella Pobbe” al Teatro Olimpico di Vicenza.

Il programma del Gala Concert al Teatro Sociale di Trento sarà dedicato a celebri romanze, ouverture e melodie d’opera del grande repertorio operistico italiano, ma anche a pagine di musica russa.

L’iniziativa si è resa possibile grazie alla collaborazione fattiva tra varie Istituzioni: la Provincia Autonoma di Trento, il Laboratorio Lirico del Veneto, il Centro di Scienze e Cultura Russo in Italia (Ministero Affari Esteri della Federazione Russa), il Conservatorio P.I. Tchaikovsky di Mosca, il Teatro “Music Hall” di San Pietroburgo.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Sociale di Trento (apertura dalle 10 alle 19 da lunedì a sabato e domenica un’ora prima dello spettacolo). Con la partecipazione straordinaria del tenore Cristian Ricci.

Domenica 29 Dicembre 2019 ore 17. L’incasso della serata sarà devoluto alla Mensa della Provvidenza di Trento.