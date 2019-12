Gardesana, Bus de Vela: sistemazione effettuata, riapertura nel pomeriggio

Dopo la frana e i sassi che sono caduti in carreggiata ieri all’altezza di Vela, oggi dal mattino si sono effettuate le operazioni di aggiustamento: sono quindi terminati i lavori di disgaggio e messa in sicurezza del tratto della statale 45 bis della Gardesana, in direzione Trento.

La frana di ieri aveva costretto la chiusura della strada nella direzione interessata, ma il ripristino della sicurezza è effettuato.

Ieri la piccola frana caduta nel pomeriggio ed il pronto intervento di Polizia, Vigili del fuoco e Servizio geologico della Provincia per la messa in sicurezza della zona e la rimozione dei detriti, aveva costretto a sospendere i lavori sulla viabilità che collega Cadine a Trento per il sopraggiungere del buio.

Nella notte i veicoli provenienti dalla valle dei Laghi in direzione Trento sono stati deviati sulla provinciale che porta a Sopramonte e Sardagna. Nel pomeriggio la strada viene riaperta.

SS 45 bis della Gardesana Occidentale

Deviazione sulla strada provinciale 85 dal km 149,000 al km 150,000 dalle 15:01 del 28/12/2019 alle 15:05 del 29/12/2019