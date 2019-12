Sportnews BZ, tolta la bandiera italiana di Dominik Paris, mette aquilotti e indicazioni tirolesi (e lo fa per tutti gli atleti altoatesini)

Ecco qua! Al vertice della classifica per Sportnews.bz non figura nessun italiano ma si sono inventati lo sconosciuto stemmino della bandierina con l’aquilotto tirolese.

Cosi fra bandiere nazionali di Svizzera, Norvegia, Austria, Francia il Tricolore italiano letteralmente scompare sostituito da un’aquila… Capito?

L’Italia con Dominik Paris secondo questo nuovo modo di fare informazione non straccia nessuno in Coppa del mondo di libera… Vorrei sapere cosa ne pensa la Fisi! Ho già inoltrato una richiesta di chiarimento! Non c’è più limite al ridicolo.

Alessandro Urzì

Un esempio delle indicazioni bizzarre del giornale in questione: QUI