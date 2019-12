Trentino professione turismo, selezioni e concorsi in scadenza

Esame di abilitazione all’esercizio della professione di “assistente di turismo equestre”

Il giorno 10 febbraio 2020 scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di “assistente di turismo equestre”. Scarica il bando con tutte le informazioni ed il modulo di domanda.



Selezioni 2019 per aspirante guida

Il giorno 10 gennaio 2020 scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione alla prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di abilitazione per aspirante guida. Scarica il bando con tutte le informazioni ed il modulo di domanda.



Selezioni 2020 per maestri di sci delle discipline alpine

Il giorno 15 gennaio 2020 scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione alla prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di abilitazione per maestri di sci delle discipline alpine. Scarica il bando con tutte le informazioni ed il modulo di domanda (valido solo per le discipline alpine) o la comunicazione preventiva per chi ha fatto parte di squadre nazionali.



Selezioni per maestri di sci delle discipline dello snowboard 2020

Il giorno 15 gennaio 2020 scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione alla prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di abilitazione per maestri di sci delle discipline dello snowboard. Scarica il bando con tutte le informazioni ed il modulo di domanda (valida solo per lo snowboard) o la comunicazione preventiva per chi ha fatto parte di squadre nazionali.

