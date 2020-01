Mattarella: Furlan (Cisl) – Non disattendere appello su coesione sociale, giovani, anziani

“Grazie al nostro Presidente Sergio Mattarella per il suo discorso di fine anno di grande profilo istituzionale, di umanità e speranza. Non va disatteso il suo appello alla coesione sociale ed alla responsabilità per dare un futuro ai nostri giovani, affrontando il grave divario Nord-Sud, le 160 crisi aziendali aperte, la sicurezza nei luoghi di lavoro, i problemi degli anziani, la necessità di uno sviluppo rispettoso dell’ambiente. La politica ha il dovere ora di dare risposte vere ai tanti problemi degli italiani, con obiettivi e scelte concrete condivise con le parti sociali. Una strada che il Presidente Mattarella ha indicato con grande lungimiranza, richiamando tutti ad un senso di responsabilità comune”. Lo scrive sulla pagina Facebook della Cisl la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.