Incendio colposo allo zoo di Krefeld: la Polizia tedesca suggerisce di costituirsi

A seguito della conferenza stampa congiunta, diverse persone hanno riferito alla polizia di Krefeld, dopo il 1 gennaio 2020, delle importanti informazioni su quelle che sono considerate le possibili cause dell’incendio nello zoo dove erano presenti le gabbiette di scimmie, scimpanzé e gorilla. La polizia ha interrogato le persone e controllerà i loro racconti nei dettagli.

Inoltre lo zoo è attualmente all’esame di un esperto. Il risultato è atteso fra poche ore. Tre sono gli scheletri delle lampade cinesi trovate in loco. Nel comune di Krefeld sono vietate.

Poiché la verifica delle informazioni richiede del tempo, la Polizia invita i responsabili a farsi avanti per cercare di migliorare la loro posizione. Non sarà difficile completare la ricostruzione delle dinamiche. Per questo oggi le Forze dell’Ordine invitano a costituirsi.

La strage consiste in 30 scimmie di cui un vecchio scimpanzé di 48 anni e 5 oranghi.

