Donald Trump in diretta ha spiegato l’operazione Soleimani, a Baghdad in Iraq

Il presidente Donald Trump in diretta televisiva ha accusato il generale militare iraniano Soleimani di aver pianificato “attacchi imminenti terroristici” e di essere per questo stato determinato nel condurre una politica chirurgica culminata nell’attacco aereo che ha ucciso il generale Qassem Soleimani a Baghdad.





“La scorsa notte abbiamo preso provvedimenti per fermare una guerra”, ha detto Trump durante le sue brevi osservazioni. “Non abbiamo intrapreso alcuna azione, invece, per iniziarla, una guerra”.

Senza divulgare dettagli su ciò che ha portato all’attacco aereo mattutino all’aeroporto internazionale di Baghdad che ha ucciso Soleimani e altri nove uomini a suo servizio, il Presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti “hanno colto” il generale “improvvisamente e lo hanno ucciso”.



Come possiamo vedere lo stesso di quanto dichiarato sui social network. Nelle foto che mettiamo sotto. L’omicidio di Soleimani, capo dell’élite Quds Force iraniana, segna un’importante escalation nella contrapposizione tra Washington e l’Iran, che è passata da una crisi all’altra, scoppiata poi da quando è saltato l’accordo nucleare del 2015 e in seguito alle sanzioni.







L’Iran ha promesso “aspre rappresaglie” per l’attacco aereo americano vicino all’aeroporto di Baghdad che ha ucciso Soleimani.

Il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha avvertito che “una dura rappresaglia ci sarà in futuro” per gli Stati Uniti dopo l’attacco aereo, definendo Soleimani “la faccia internazionale della resistenza”. Khamenei ha acclamato tre giorni di lutto pubblico e nominato il Magg. Gen. Esmail Ghaani, vice di Soleimani, nuovo leader della Forza Quds.



Il Dipartimento di Stato ha dichiarato che l’ambasciata a Baghdad, che è stata attaccata dai miliziani appoggiati dall’Iran e dai loro sostenitori all’inizio di questa settimana, è chiusa e tutti i servizi consolari sono stati sospesi.



