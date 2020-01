Non risultano intrighi stratosferici alla base delle azioni di Governo sul caso Gregoretti molto simile al caso Diciotti. Evidente un contesto amministrativo ordinato.

Emerge dalla rapida composizione di una memoria formale depositata oggi in Giunta una generica azione governativa.

Secondo quanto appare è chiaro che il Governo ovvero in sua vece il Presidente Giuseppe Conte non poteva che essere in linea pacifica con quanto corrente.

A voi il documento. Qui.