ADUC, investimenti: “La solidità di una Banca”

Investimenti sicuri e redditizi. Domanda frequente che i risparmiatori cercano di porre ovunque. Spesso (troppo) anche a soggetti (bancari e non solo) che sono più interessati a garantirsi in assoluto le proprie commissioni, che non alle stesse in virtù dei guadagni che dovrebbe ricavare il proprio cliente.

Premesso che l’investimento sicuro non esiste, altrimenti non sarebbe tale ma una chimera, non si può dare un consiglio con un minimo di raziocinio senza conoscere bene la situazione personale dell’investitore, entrando realmente nel dettaglio….

In questo contesto non sono pochi gli utenti che scrivono al nostro servizio di consulenza web “Scrivi all’Aduc”, domande a cui rispondono consulenti che prestano volontariamente la loro opera all’associazione. Le lettere vengono poi pubblicate sulla specifica rubrica Cara Aduc. Ha scritto ADUC in una nota alla stampa.