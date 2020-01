Sondaggio: chi vorresti come candidato Sindaco a Trento per il centrodestra?

Chi vorresti come candidato Sindaco a Trento per il centrodestra? Con il 2020 si avvicina inesorabilmente l’appuntamento elettorale più importante del Trentino, ovvero le elezioni comunali di Trento. Una sfida tra il centrodestra a trazione Lega stabilmente alla guida della Provincia con Maurizio Fugatti e il centrosinistra autonomista, al governo della città da 25 anni.

Oltre alla situazione politica nazionale fortemente favorevole, al centrodestra servirà però anche un candidato Sindaco forte e credibile per sperare di succedere al centrosinistra che, con il secondo mandato di Alessandro Andreatta in scadenza, dovrà cambiare il proprio leader. Da parte della Lega sono già stati scartati i nomi di Maestranzi ed Eccher, considerati troppo vicini in passato ad Andreatta. Da più parti invece si fanno i nomi di Sergio Divina (ex Senatore leghista), di sua moglie Claudia Eccher e anche di Devid Moranduzzo, Consigliere provinciale e comunale di Trento, che però si è defilato più volte.

Non va sottovalutata nemmeno la proposta di Civica Trentina, che potrebbe proporre Silvia Zanetti, un candidato giovane e donna che corrisponde all’identikit dei candidati preferiti dalla Lega, ma bisognerebbe ricucire lo “strappo” della coalizione.

Su chi punterà il centrodestra per entrare in Via Belenzani?

Chi vorresti come candidato Sindaco a Trento per il centrodestra? SILVIA ZANETTI (CIVICA TRENTINA)

CLAUDIA ECCHER

ANDREA MERLER (CIVICA TRENTINA)

ARONNE ARMANINI

