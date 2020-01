Comunali Trento. Per Binelli (AGIRE) è importante non lasciare Trento alla sinistra, e su Facebook spunta il gruppo pro Maffioletti

Le prossime elezioni comunali a Trento ed in Trentino sono uno degli argomenti che sta maggiormente caratterizzando l’attenzione mediatica locale. Tra toto candidati e principi di campagne elettorali sono già stati in molti ad esprimere il proprio pensiero circa questo fondamentale appuntamento elettorale.

Oggi, ad esprimere il proprio punto di vista, è stato il Segretario Organizzativo di AGIRE per il Trentino, Sergio Binelli, che attraverso una nota ha voluto ricordare l’importanza che le Elezioni Comunali ricoprono per la “coalizione popolare e autonomista per il cambiamento”.

Sergio Binelli ha poi voluto precisare come AGIRE abbia sempre agito con intento inclusivo per far si che anche i cittadini che, attualmente, non si riconoscono totalmente nel centrodestra possano veder soddisfatte le loro esigenze. Aggiungendo: “per questo ribadiamo che i nomi proposti da AGIRE tramite il nostro segretario politico Claudio Cia, sono quelli di Marco Luscia e di Laura Strada. Rimaniamo quindi fiduciosi che tali personalità, vista la loro caratura, possano essere prese in seria considerazione.

Proseguendo nella nota, il Segretario di AGIRE ha rimarcato come sia fondamentale per la coalizione di Governo provinciale serrare le fila, evidenziando nuovamente come l’appuntamento elettorale sia molto importante per evitare di lasciare spazio alla sinistra che, qualora vincesse le comunali, potrebbe danneggiare la maggioranza provinciale. Il tutto a danno della cittadinanza e della popolazione trentina che da tempo chiede alla politica chiarezza e fatti concreti.

Sergio Binelli però, non è stato il solo ad affrontare il delicato tema delle Elezioni Comunali.

E’ notizia recente, infatti, la comparsa su Facebook del gruppo chiuso “Sostenitori Gabriella Maffioletti Sindaco”.

Dalla didascalia della pagina si evince come tale gruppo sia stato creato da un gruppo di cittadini con l’intento di promuovere la candidatura dell’esponente di Forza Italia, Gabriella Maffioletti, ritenuta la persona ideale per la “comprovata esperienza e competenza”.

Proseguendo nella lettura della didascalia, viene presentata una Gabriella Maffioletti molto attenta alle tematiche sociali trentine e dalla ricca esperienza come Consigliere comunale a Trento (con tanto di record di documenti presentati).

“Per tutto questo e per la sua spiccata sensibilità e dedizione a vivere la politica come servizio ai cittadini noi abbiamo deciso di essere noi protagonisti e proporre il nostro candidato Sindaco! Per ritornare ad un voto utile e a soggetti che siano noti e riconoscibili dai cittadini. Chi sostiene la proposta è pregato di sottoscrivere e condividere” hanno poi concluso gli ideatori del gruppo su Facebook.