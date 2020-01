Libia: Al Sarraj rapito da commando armato, minacce e smentite

Alle 22.30 hanno pubblicato su twitter dal portale OFCS REPORT la notizia che il Premier libico Fayez Al-Sarraj sarebbe stato prelevato da un gruppo di miliziani e rapito in aeroporto.

Le milizie di Haftar hanno infatti mandato un comunicato via twitter dal profilo M.LNA un istante prima.





Proprio ieri le forze governative del premier libico Fayez Al Sarraj, avevano ripreso il controllo di Sirte, che era stata precedentemente conquistata dalle milizie del generale Khalifa Haftar.

Di seguito rendiamo note le ultime notizie relativamente alla situazione lanciate dai media via twitter da cui si apprendono gli ultimi avvenimenti in merito.









L’idea del rivale tuttavia era di procedere verso Misurata. La preoccupazione aumenta.

La notizia veniva comunicata alle 23.30 anche da La7 in “Atlantide” e dal Corriere della Sera poco dopo.

La prima smentita sempre in twitter avviene pero’ da parte di Riccardo Cavaliere. Giornalista di RAI NEWS. La smentita del giornalista e’ assolutamente successiva anche se di pochi minuti (ore 23.35) alle precedenti news.

Il giornalista infatti ha avuto riscontro dall’Ambasciatore libico Hafed Gaddur e in attesa di un riscontro ufficiale che probabilmente sara’ dato a breve invitamo a considerare il comunicato lanciato da Haftar come assolutamente falsa propaganda. Alimentata dagli ultimi eventi internazionali.

La foto utilizzata nel comunicato da parte delle milizie di Haftar invece e’ vera: fedelmente riporta l’arrivo a Tripoli da Bruxelles, fallito il meeting con Giuseppe Conte per ovvi motivi. Essa quindi e’ fedele alla situazione reale. Fayez Al Sarraj e’ arrivato vivo in aeroporto e stava bene. Quanto si evince da sopra.

Nei minuti successivi la rettifica anche da parte del Corriere della Sera alle ore 00.06 che conferma quanto le notizie girate alla stampa e pubblicate su twitter come piattaforma di diffusione di paura, nella notte in corso, siano state solo falsa propaganda.

La smentita infine anche per le agenzie e le europee (ansa, NBCNews ed EuroNews alle 00.30) via Giorgia Orlandi.

Ecco infatti il rilancio recente di M.LNA della mezzanotte e mezzo ora italiana che ha causato un momento di grandissima paura livello europeo. Segnaliamo quindi – a questo punto – che il profilo M.LNA riconducibile a milizia e in fronte spizio capeggiato da Haftar – diffonde – insieme alle notizie militari vere – molte notizie di propaganda. E per questo molto pericoloso in quanto in grado di creare problemi politici e di manipolare l’informazione a livello internazionale.





Quindi, dalla Libia, salvo futuri sviluppi, grazie alla mediazione delle figure preposte si conferma che non ci sono stati arresti e rapimenti a danno di Fayez Al Sarraj ma che si tratti – brutalmente parlando – di un grave proclama di minaccia diffuso a mezzo twitter e a mezzo stampa.

Articolo Aggiornato alle ore 01.16 del 9 gennaio 2020.