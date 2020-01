Madonna di Campiglio: fermato falso maestro di sci

I Carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio hanno deferito alla Procura della Repubblica di Trento un cittadino rumeno per esercizio abusivo della professione di maestro di sci.

Durante le passate festività, constatato l’affollamento di turisti sulle piste, l’uomo ha pensato bene di approfittare dell’opportunità e per diversi giorni ha impartito lezioni nel comprensorio dei “5 Laghi”, soprattutto a bambini, senza indossare la giacca di alcuna scuola di sci e senza il riconoscibile logo di maestro.

Ma proprio per l’importante presenza di turisti, sono stati incrementati, sotto il coordinamento del Comando Provinciale, i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda nelle località sciistiche e sulle piste.

In uno di tali controlli, i carabinieri hanno individuato un soggetto che svolgeva attività professionale di maestro di sci, senza però risultare iscritto nell’apposito albo professionale provinciale.

Per questo motivo, per alcuni giorni, grazie a mirati servizi di osservazione, si è verificato se l’attività fosse svolta in maniera legittima e professionale. In più, dopo gli approfondimenti, i Carabinieri Sciatori della Stazione di Madonna di Campiglio hanno provveduto a fermare l’uomo, in quel momento intento, ancora una volta, a insegnare la pratica dello sci ad alcuni ragazzi.

Nonostante i tentativi di giustificare tale condotta illecita, adducendo varie scuse fra cui quella che i bambini appartenessero ad un’associazione sportiva dilettantistica di cui era socio, l’uomo è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività di maestro di sci.

E’ bene ricordare che la professione di maestro di sci è tutelata dalla legge proprio per garantire che gli allievi siano accompagnati sulle piste da personale competente e qualificato, nell’interesse sia dei praticanti e sia degli altri utenti delle ski aree.