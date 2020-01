L’ex pornostar Sasha Grey in vacanza a Madonna di Campiglio

L’ex pornostar statunitense Sasha Grey ancora una volta conferma il suo grande amore per l’Italia e per il nord Italia. Solita frequentare il Lago di Garda e precisamente il Vittoriale degli Italiani, quest’anno ha deciso di concedersi qualche giorno di ferie nella rinomata località turistica di Madonna di Campiglio.

Riservatissima nella sua vita privata da quando ha lasciato le scene del porno, Sasha Grey, l’indimenticata star di «Homo erectus» e un’altra serie di film vietati ai minori, è solita frequentare il Vittoriale degli Italiani, la casa di Gabriele D’Annunzio. L’ex diva del porno, fidanzatissima con il bresciano Mattia Venni, ha poi visitato varie località italiane tra cui anche il nostro Trentino con Madonna di Campiglio e le sue piste innevate.

Le statistiche del 2018 di Pornhub la vedono tra le cinque pornostar più cercate dagli italiani. A quasi dieci anni dal momento del ritiro—l’annuncio ufficiale è stato dato nel 2011, ma l’ultima scena girata risale al 2009—e con soli tre anni di attività, si tratta di una notizia peculiare.

Ora è in vacanza in una località che è sempre di più nei cuori dei vip. Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di trascorrere il Natale 2019 con la famiglia e gli amici più cari a Madonna di Campiglio. Vacanza extra-lusso e da mille e una notte per una delle coppie vip più ricche e influenti del jet set italiano.