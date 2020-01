Triumph apre il 2020 con la nuova Street Triple S

Arriva la prima novità Triumph Motorcycles del 2020: è la nuova roadster Street Triple S, compatibile con la guida con patente A2 e aggiornata nell’estetica e nei contenuti tecnici con lo stesso approccio recentemente adottato per l’allestimento top di gamma RS.

Il design rivisitato ripropone infatti la stessa attitudine sportiva ed affilata nelle forme, e si combina ad un equipaggiamento impeccabile e al brillante motore tre cilindri da 660 cc, efficace nell’assecondarne la guida svelta e intuitiva.

• Un motore 3 cilindri da 660 cc ricco di carattere. E compatibile con le patenti A2.

Leggera, agile, divertente, veloce e molto ma molto stilosa: fin dal suo debutto avvenuto nel 2007, la Street Triple ha avuto un impatto inconfondibile nel mondo delle moto “naked” grazie ad un carattere non omologato al resto della concorrenza e alle emozioni del motore a tre cilindri.

Di anno in anno, ha costantemente ridefinito gli standard del segmento roadster sportive di media cilindrata ponendosi come prima scelta in termini di design affascinante e fascino “british”, dinamica di guida immediata ed intuitiva, performance esuberanti e un suono unico nel suo genere.

Nel 2020, ogni motociclista in possesso di patente A2 potrà entrare a far parte della grande famiglia Triumph grazie alla nuova Street Triple S, profondamente rinnovata nel look e nell’equipaggiamento ma sempre mossa da un motore a tre cilindri emozionante e pronto lungo tutto l’arco di erogazione.

Per non parlare della tipico fascino britannico di una roadster curata in ogni dettaglio ed equipaggiata con componenti di categoria superiore. Una volta raggiunta la necessaria esperienza di guida, la Street Triple S può essere facilmente portata a piena potenza e tramutarsi nella perfetta roadster sportiva “all rounder” dalle potenzialità illimitate.

Un motore ricco di carattere, con cilindrata di 660 cc e compatibile con patenti A2.

Dedicato soprattutto ai giovani e ai motociclisti alle prime armi, il grintoso tre cilindri da 660cc della nuova Street Triple S mette a disposizione fin dai bassi giri una spinta generosa e appagante, grazie ai 35 kW (47.6 CV) di potenza e al picco di 60 Nm di coppia, coerentemente alle richieste della normativa A2. In ogni momento, qualsiasi Concessionario ufficiale Triumph Motorcycles potrà riportare la moto alla piena potenza d 70 kW (95.2 CV) a 11,250 giri e la coppia a 66Nm a 9,250 giri.

L’impianto di scarico, che assolve alla normativa Euro 5, è stato aggiornato in modo da regalare un ruggito ancora più emozionante, soprattutto in aspirazione durante la fase di accelerazione.