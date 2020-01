L’addio di Harry e Megan fa infuriare William e il Principe Carlo

La decisione dei duchi di Sussex che si sarebbero dimessi come reali reali e si sarebbero trasferiti in Canada hanno lasciato la regina “profondamente sconvolta” e il principe Carlo e il principe William “furiosi”.

La coppia ha lanciato una dichiarazione di bomba dopo che i loro piani sono stati rivelati esclusivamente dal Sun di Londra, ma è stata soprattutto l’incapacità di consultare altri reali che ha scatenato l’indignazione.

Sempre il Sun ha appreso che Harry e Meghan desiderano mantenere Frogmore Cottage nella Windsor Estate e vogliono pagare le spese per la loro sicurezza, una cifra di quasi un milione di euro.

La coppia vuole anche mantenere i loro titoli come duca e duchessa del Sussex. Persino alcuni membri dello staff più anziano della coppia non erano a conoscenza dei loro piani.

La crisi è scoppiata definitivamente quando è stato pubblicato un nuovo ritratto reale in cui questi sono stati esclusi.

La fonte anonima avrebbe detto ai giornalisti di The Sun: “Quella foto era l’indicazione più chiara che Harry e Meghan non sono considerati parte del futuro dell’istituzione. Dal loro punto di vista, da quel momento in poi, non c’era motivo di restare in giro. ” Harry e Meghan erano ansiosi di fare l’annuncio il prima possibile in modo da poter avviare accordi finanziari.

Nella loro dichiarazione di mercoledì, Harry e Meghan hanno dichiarato di aver preso la decisione “dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne”.

Hanno detto di voler “far un passo indietro come membri” anziani “della Famiglia Reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti”.

Hanno in programma di dividere il loro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, mentre “continuiamo a onorare il nostro dovere verso la Regina, il Commonwealth e i nostri patronati”.

“Questo equilibrio geografico ci consentirà di allevare nostro figlio con un apprezzamento per la tradizione reale in cui è nato, fornendo allo stesso tempo alla nostra famiglia lo spazio per concentrarci sul prossimo capitolo”, ha detto la coppia.

La coppia si stava già preparando a lanciare la propria organizzazione benefica del Sussex Royal, che hanno istituito dopo la scissione dalla fondazione del Duca e della Duchessa di Cambridge nel giugno dello scorso anno.

La nuova organizzazione benefica dei Sussex dovrebbe essere globale, legata all’Africa e agli Stati Uniti, piuttosto che nazionale – e avrà un impegno per l’emancipazione femminile.