Sondaggio: chi vorresti come candidato Sindaco a Trento per il centrosinistra?

Vento di primarie nel centrosinistra di Trento, in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. Il centrosinistra è in totale fermento, segno della forza della coalizione nel capoluogo. Il Sindaco Andreatta, avendo terminato il secondo mandato, è fuori dai giochi ma nulla vieta di pensare che Mariachiara Franzoia possa aspirare alla successione, ricoprendo attualmente il ruolo di vicesindaco, dando così prosecuzione naturale alla Giunta Andreatta.

Sempre interna alla giunta, non va sottovalutata la figura di Italo Gilmozzi, Assessore al Bilancio e possibile aspirante a vestire la fascia tricolore in Via Belenzani. Non mancano però nomi provenienti dalla società civile e dai partiti che appoggiano il PD nella competizione elettorale. Franco Ianeselli, ad esempio, è uno dei nomi più accreditati e già più volte ha lasciato intendere la sua disponibilità a dare una candidatura civica per il Comune di Trento, seguendo l’ideologia del suo operato come Segretario generale della CGIL provinciale.

Non va scartata a priori nemmeno una candidatura di Paolo Ghezzi, esponente della lista Futura e tra i consiglieri d’opposizione più attivi del centrosinistra. Altre due possibili candidature arrivano invece dal mondo accademico: una è Barbara Poggio, Prorettrice alle politiche di equità e diversità dell’Università di Trento e Professoressa ordinaria di Sociologia dei processi economici e del lavoro; altro nome di spessore è quello di Roberto Battiston, ex-presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana che alle scorse europee ha raccolto 7.813 preferenze personali nel Comune di Trento, pari a circa il 14% dei voti totali.

Quale che sia il candidato, il centrosinistra è pronto a difendere il proprio ruolo di leader del Comune di Trento, nucleo nevralgico dell’attività politica per la coalizione in opposizione alla Giunta Fugatti

