Attiva l’App “Muoversi in Trentino”

Trasporto pubblico: annunciata nelle scorse settimane è ora disponibile l’App “Muoversi in Trentino”, che indica in tempo reale la posizione dei bus e delle corriere extraurbane nonché i tempi di attesa alla fermata. E’ scaricabile da Apple Store e da Play Store di Google.

“Mettiamo a disposizione dell’utenza – questo il commento del presidente Fugatti – un ulteriore strumento per rendere più vicino al cittadino il servizio di trasporto pubblico, con questa applicazione migliora la diffusione delle informazioni all’utenza del servizio di trasporto pubblico.

L’App consente un “colloquio” in tempo reale con tutti i bus e le corriere distribuiti sul territorio, oltre 700 mezzi, dei quali è possibile conoscere l’esatta posizione attraverso il sistema di localizzazione ed il tempo di attesa prima che giungano alla fermata desiderata.

Si prevede sia particolarmente utile sia per gli utenti del trasporto urbano, soprattutto delle tratte particolarmente congestionate, per valutare il tempo di attesa del mezzo successivo, ma anche per quelli del servizio extraurbano, che copre anche località periferiche nelle quali risulta difficile disporre di informazioni aggiornate in tempo reale.

L’App è stata elaborata nei mesi scorsi dal gruppo di lavoro congiunto della Provincia autonoma di Trento, di Trentino trasporti e di Trentino Digitale, attraverso l’RTI aggiudicatario della gestione del sistema di bigliettazione elettronica Mitt.(lr)