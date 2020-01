Carabinieri Bolzano, controlli antidroga e prevenzione “stragi del sabato sera”

I militari della compagnia carabinieri di Bolzano hanno denunciato sei persone nella notte appena trascorsa in occasione di un mirato servizio coordinato a “largo raggio” per il controllo del territorio su tutta l’area di competenza del comando compagnia (Bolzano, Appiano, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Cordedo all’Isacro, Renon, Sarentino, San Genesio, Terlano, Tesimo, Nalles, Senale) per la prevenzione delle c.d. “stragi del sabato sera” e la repressione dei reati in genere.

I militari delle stazioni dipendenti la compagnia di Bolzano (Bolzano, Appiano, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Cordedo all’Isacro, Renon, Sarentino, San Genesio, Terlano, Tesimo) e del nucleo operativo e radiomobile hanno organizzato una serie di posti di controllo finalizzati a verificare che nei flussi dal centro alla periferia e nei dintorni dei maggiori centri d’aggregazione non vi fossero ubriachi alla guida o trasporto di stupefacenti sui veicoli.

Al servizio coordinato ha partecipato, in maniera determinante per rintracciare e recuperare droga, un’unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano.

Decine sono state le persone controllate e perquisite e in alcuni casi i mezzi sono stati sequestrati o fermati per violazioni penali o amministrative del codice della strada. Purtroppo sono state riscontrate anche guide in stato d’ebbrezza alcolica. Tra di essi però nessun “neopatentato”. Fortunatamente nessun incidente stradale.

I denunciati per guida in stato di ebbrezza sono cinque, residenti in Lana, Terlano, Appiano, Bolzano e Trento.

I controlli si sono concentrati anche intorno a una nota discoteca fuori dalla quale il cane antidroga della Guardia di Finanza ha trovato un involucro contenente sei “francobolli” di LSD, una droga allucinogena.

Inoltre una persona è stata sanzionata per ubriachezza.

Nel complesso, oltre alle guide in stato di ebbrezza, sono state contestate altre sei varie violazioni del codice della strada. In tutto le patenti ritirate sono state sei su centotrentadue conducenti controllati.