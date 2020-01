Le opportunità di Erasmus+, mercoledì 15 gennaio una giornata informativa

Le opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento e di partenariati fra scuole, previste dal bando 2020 del programma “Erasmus+”, saranno al centro della giornata informativa in programma nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio 2020 presso il Dipartimento istruzione e cultura, a Trento, in via G. Gilli 3.

Organizzato dal Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento, con i suoi due centri di informazione Europe Direct Trentino e CDE, in collaborazione con il Dipartimento istruzione e cultura, l’incontro vedrà la partecipazione di Francesco Barni, referente dell’Agenzia nazionale Erasmus+ di Firenze. Sarà anche l’occasione per conoscere dalla viva voce dei protagonisti alcune esperienze realizzate da scuole trentine e per avere indicazioni sugli interventi che “Erasmus+” prevede a favore del mondo della scuola.

Erasmus+ è il programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che nel periodo 2014-2020 mette a disposizione 14,7 miliardi di euro per offrire a oltre quattro milioni di europei l’opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all’estero.

Beneficiari del programma sono studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, giovani, animatori giovanili e volontari, mentre il suo obiettivo, in estrema sintesi, è creare o migliorare i partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro. Punta anche a sostenere il dialogo e a reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e assistenza ai giovani. Per quanto riguarda lo sport sostiene le attività amatoriali con progetti transnazionali volti ad affrontare le sfide transfrontaliere per contrastare le partite truccate, il doping, la violenza e il razzismo e promuove il buon governo, la parità di genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica per tutti.

Questo il programma dell’infoday:

14.30 – registrazione dei partecipanti

15.00 – apertura dell’incontro – saluti istituzionali

15.15 – azione chiave 1 (KA1) – la Mobilità ai fini di apprendimento e la gestione del budget

16.15 – azione chiave 2 (KA2) – i partenariati per lo scambio tra scuole e i partenariati strategici per l’innovazione e lo scambio di nuove pratiche e la gestione del budget

17.30 – question time

18.00 – chiusura dell’incontro

Per maggior informazioni:

Europe Direct Trentino – Servizio Europa PAT

Via Romagnosi, 7

38122 Trento

Tel: 0461 495058 – 496701- 495088

europedirect@provincia.tn.it

siamoeuropa.provincia.tn.it (cz)