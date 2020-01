Influenza: rapido picco, aumentati i casi in pochi giorni

Nella 2a settimana del 2020, brusco aumento del numero di casi di sindrome simil-influenzale soprattutto nei giovani adulti e negli anziani, rispetto ai bambini sotto i cinque anni. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 374.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 2.268.000 casi.

Di seguito è riportato un riepilogo degli indicatori disponibili:

Casi gravi : dall’inizio della sorveglianza sono stati segnalati 28 casi gravi di cui 5 deceduti.

Mortalità : durante la 1 a settimana del 2020 la mortalità è stata inferiore al dato atteso, con una media giornaliera di 225 decessi rispetto ai 258.

InfluWeb : durante la 2 a settimana del 2020, circa il 76% dei casi di sindrome simil-influenzale riferisce di non essere stato visitato da un medico del Servizio sanitario nazionale ma di aver avuto una sindrome simil-influenzale.

InfluNet-Epi : nella 2 a settimana del 2020 l'incidenza totale è pari a circa il 10,7 casi per mille assistiti.

InfluNet-Vir: durante la settimana 02/2020 di sorveglianza virologica, si osserva un incremento dei campioni positivi all'influenza, con prevalenza dei virus di tipo A (76%). Nel complesso, dall'inizio della stagione, sono stati identificati 336 ceppi di tipo A e 104 di tipo B.

I principali sintomi: febbre rapida molto alta, dolori, tosse, raffreddore e stato di malessere generale.

Oltre al riposo e alle terapie e’ bene bere liquidi tiepidi, spremute e mangiare verdura. Meglio evitare fritti e cibi pesanti. Niente giri d’aria e molto silenzio. Puo’ far bene una lieve musica di sottofondo. Meglio non fumare.

È fondamentale ricordare che la vaccinazione rimane il principale strumento di prevenzione dell’influenza. Inoltre, per ridurre la trasmissione del virus dell’influenza, è importante mettere in atto anche misure di protezione personali (non farmacologiche) come per esempio: