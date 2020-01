Il PATT ospita Valerii del Censis: “Siamo più vivi che mai”

Si apre ufficialmente la campagna elettorale del centrosinistra trentino. Il PATT ha infatti organizzato per ieri sera una conferenza con Massimiliano Valerii, Direttore del Censis. Titolo della conferenza, “Oltre la società del rancore“.

“Un argomento più che mai sentito in questo delicato momento di dialogo sociale” si legge nella descrizione dell’evento Facebook relativo alla conferenza. “Durante la serata, grazie all’autorevole presenza del Direttore del Censis Valerii e attraverso la lettura dei dati annuali raccolti ed elaborati dal centro studi, cercheremo di capire quale futuro è riservato alla nostra società trentina“.

L’evento ha visto anche il plauso di Alberto Pattini, Capogruppo in Consiglio comunale del PATT a Trento. Pubblicando una foto della sala del MUSE gremita di gente, ha aggiunto: “Queste immagini parlano da sole di quanto sia vivo il PATT. Valerii ci ha aiutato a riflettere sul presente e sul futuro della nostra società italiana e trentina. Come dice il direttore del Censis, dobbiamo mettere sempre al centro della comunità il futuro, il desiderio e i sogni, perché ci danno quell’immaginazione che diventa sviluppo economico e sociale“.

Naturalmente non è mancata la partecipazione di Franco Ianeselli, candidato Sindaco di Trento per il centrosinistra autonomista: “Questa sera al Muse si terrà l’iniziativa ‘Oltre la società del rancore: i dati per capirla, le idee per curarla’. Un’ottima occasione di ascolto e riflessione. Io ci sarò, se vi va fate un salto anche voi” scrive sulla propria pagina Facebook.

La conferenza di ieri sembra dunque, dato il tema e date le adesioni, l’atto definitivo a suggellare l’alleanza tra la sinistra trentina e gli autonomisti. Ora spetta al centrodestra replicare, identificando il candidato Sindaco e inquadrando il quadro ideologico dentro al quale muoversi.