Sondaggio: chi vorresti come candidato Sindaco a Trento per il centrodestra?

Chi vorresti come candidato Sindaco a Trento per il centrodestra? Con il 2020 si avvicina inesorabilmente l’appuntamento elettorale più importante del Trentino, ovvero le elezioni comunali di Trento. Una sfida tra il centrodestra a trazione Lega stabilmente alla guida della Provincia con Maurizio Fugatti e il centrosinistra autonomista, al governo della città da 25 anni.

Oltre alla situazione politica nazionale fortemente favorevole, al centrodestra servirà però anche un candidato Sindaco forte e credibile per sperare di succedere al centrosinistra che, con il secondo mandato di Alessandro Andreatta in scadenza, dovrà cambiare il proprio leader. In queste ultime settimane – anche per merito del nostro sondaggio – il dibattito politico si è fatto più intenso. Alcuni nomi hanno preso piede come quello di Aronne Armanini, che nella scorsa simulazione ha ottenuto un ottimo risultato così come è stato ottimo il risultato – a sorpresa – ottenuto dall’Avvocato Silvia Zanetti. Al contempo il dibattito ha portato ad altri possibili nomi qual è quello di Claudio Cia, ma anche dello stesso segretario della Lega Mirko Bisesti. Un nome che può essere forse quello più adatto in un testa a testa contro l’ex Sindacalista della Cgil Franco Ianeselli.

Su chi punterà il centrodestra per entrare in Via Belenzani? Di seguito una scelta tra i principali nomi che stanno circolando.

Chi vorresti come candidato Sindaco per il centrodestra? Aronne Armanini

Francesca Gerosa

Silvia Zanetti

Mirko Bisesti

Claudio Cia

