Il Governo PD-M5S ora vuol tassare anche l’ombra

“Anche l’aria sono capaci di tassare” recita un detto popolare in riferimento all’approvazione di continue tasse o imposte a danno dei cittadini. Un detto che in questo caso non si discosta molto dalla realtà dato che è notizia di queste ultime ore la possibilità di pagare una “tassa sull’ombra” di balconi e verande.

E’ questo quanto contenuto nell’ultima legge di Bilancio che ha cambiato la normativa sul canone che si paga per l’occupazione del suolo pubblico. Le novità partiranno dal 2021 e con la loro entrata in vigore si rischia infatti di pagare una ‘tassa sull’ombra’ di balconi e verande.

Una tassa simile è già prevista, ma si applica su quello che viene definito ‘soprasuolo’ ma prima era prevista espressamente l’esclusione per balconi e verande, ora saltata.

A rilevare la “differenza non di poco conto” è l’avvocato Giuseppe Pizzonia (Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati). Se non ci saranno modifiche, i comuni potranno applicare la tassa.

Come riportato su Il Messaggero: “La legge di bilancio 2020, contiene tra le altre cose – spiega il tributarista – la revisione dei tributi locali relativi alla occupazione di suolo pubblico ed alla pubblicità. Dal 2021, tutto questo sarà sostituito da un nuovo prelievo, denominato Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Gli enti locali dovranno emanare appositi regolamenti per disciplinare in dettaglio – entro i limiti stabiliti dalla legge – l’applicazione del nuovo canone”.