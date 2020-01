Chat di incontri: le donne più sognate

Anche in chat il fascino delle modelle non passa mai e torna oggi sulla cresta dell’onda. Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un’avventura in totale discrezione e anonimato, ha raggruppato le 10 top model e attrici che hanno registrato più preferenze da parte degli italiani, stilando una graduatoria che vede ai primi posti Vittoria Ceretti, una delle modelle italiane attualmente più richieste, accompagnata dal’attrice americana McKenna Knipe e dalla supermodella Bianca Balti.

Originaria di Brescia, Vittoria Ceretti debutta sulle passerelle di Dolce&Gabbana, calcando poi centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i più importanti brand del mondo, includendo Chanel, Burberry, Ferragamo, Cavalli, Dior, Valentino, Max Mara, Fendi, Moschino, Versace, Louis Vuitton, Hermès, Lanvin, Miu Miu, YSL e Givenchy. Secondo Incontri-ExtraConiugali.comè lei oggi a guidare la classifica.

Al secondo posto nella graduatoria di Incontri-ExtraConiugali.com, basata su un sondaggio su un campione non probabilistico di 2mila uomini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, iscritti al portale, troviamo l’attrice McKenna Knipe (24 anni), già nel cast della serie di MTV “Life of Ryan” ed interprete sul grande schermo di “Corpse” e “Catwalk”.

Altra supermodella in pole position, al terzo posto, nel ranking di Incontri-ExtraConiugali.com è Bianca Balti, 35 anni, originaria di Lodi. «Con 1 milione di follower su Instagram, 2 figlie ed una carriera ancora molto attiva come modella e come designer di costumi da bagno, Bianca Balti si rivela ancora oggi una delle modelle più amate dal pubblico italiano» commenta Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Tra le modelle e attrici con le quali gli italiani avrebbero volentieri una relazione troviamo in quarta posizione un’altra italiana: Chiara Scelsi (23 anni), nata a Sesto San Giovanni da mamma brasiliana e padre calabrese. A darle un’opportunità è stato lo stilista Karl Lagerfeld. Chiara è poi riuscita ad abbattere lo stereotipo della modella da passerella con un’altezza non inferiore a 1,75.

Le altre donne più sexy del 2020 sono Courtney Taylor Burness(quinta) nominata agli «Young Artist Awards» come migliore attrice giovane non protagonista per il film “Premonition”,Samantha Boscarino(sesta),Elizabeth Gillies(settima),Bella Thorne (ottava),Selena Gomez (nona) e Odeya Rush (decima).

Queste sono le attrici e modelle, tutte molto giovani, con le quali gli italiani avrebbero volentieri una relazione, accomunate nella top-10 di Incontri-ExtraConiugali.com oltre che dalla bellezza anche e soprattutto dal loro sex-appeal in grado di scaldare con la loro sensualità questo freddo gennaio 2020.

«D’altra parte quello di gennaio è un mese “caldo” per i tradimenti» sostiene Alex Fantini.«Ma -prosegue il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com– non si tratta proprio di tradire, quanto di trasformare un “capriccio” in realtà, per evitare che un’evasione di poco conto possa trasformarsi in una vera minaccia per la coppia».