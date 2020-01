Suzuki in quota, neve o no arriva l’evento commerciale

Tutto è pronto per l’avvio del Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020, la manifestazione che avrà Radio Deejay come radio ufficiale e Suzuki come Title Sponsor.

La scorsa edizione di una manifestazione del genere era stata a luglio. Per una marca di owner alternativa. Ora si tratta di un evento diverso. Inclusivo. Niente di esagerato ma il confine culturale e delle sensibilita’ trentine e’ ampio. Bene sia quindi dire che non passa inosservato. Va detto che eventi del genere che prevedo musica, movimentazione mezzi a motore e spettacoli ne vengono fatti a bizzeffe nelle aree urbane. Fa impressione l’estetica del contrasto.

La prossima tappa sara’ San Martino di Castrozza e da un paio di giorni l’opinione pubblica si sta dividendo tra supporter e detentori.

Nei prossimi giorni si attendono informazioni relative all’ impatto, che secondo quanto detto sarebbe molto ridotto.

Il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 quindi farebbe la sua prima delle due tappe trentine.

Alla fine toccherà San Martino di Castrozza e Canazei, inserite tra le sette prestigiose località sciistiche italiane che saranno visitate in altrettanti successivi weekend, per un totale di 17 giorni di tour. L’evento pubblicitario porta di nuovo tra le montagne intrattenimento, musica e spettacolo, per giornate all’insegna del divertimento sulla neve.

In ciascuna tappa Suzuki sarà protagonista con uno stand nel Vertical Village e faranno provare i modelli delle 4×4 AllGrip e Hybrid su percorsi studiati ad hoc.

Di seguito il calendario restante del Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020:

· 1 e 2 febbraio – Ski Area Tognola – San Martino di Castrozza (TN)

· 8 e 9 febbraio – Loc. Pizzalto – Roccaraso (AQ)

· 15 e 16 febbraio – Campo Smith – Melezet – Bardonecchia (TO)

· 22 e 23 febbraio – La Conca – Prato Nevoso (CN)

· 29 febbraio – 1 marzo – Ski Area Belvedere – Canazei Val di Fassa (TN)

· 7 e 8 marzo – Mottolino – Livigno (SO)

· 14 e 15 marzo – Loc. Bec De Roces – Arabba (BL)

I Clienti che vorranno effettuare un test drive dovranno registrarsi e scegliere tra JIMNY, JIMNY Gan, VITARA 1.4 Boosterjet 4×4, IGNIS 1.2 Hybrid 4×4 o SWIFT 1.2 Hybrid 4×4.