Comunali Riva. Moranduzzo lancia come candidato Sindaco Cristina Santi

Il Consigliere provinciale di Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo, è intervenuto nella serata odierna per svelare, finalmente ed ufficialmente, il nome del candidato sindaco in vista delle prossime Elezioni Comunali di Riva del Garda.

Il nome in questione è quello di Cristina Santi, ritenuta da Moranduzzo e dalla Lega la persona giusta per rilanciare un paese come Riva del Garda e farlo tornare a splendere come una delle più belle vetrine del Trentino in Italia.

Per i meno informati, Cristina Santi, figlia dell’ex Sindaco Bruno Santi è un dottore commercialista e libera professionista nel settore dei servizi, che si occupa di contabilità e consulenza fiscale e amministrativa. Nota anche per le attività di volontariato svolte presso l’hospice di Mori e per l’impegno come presidente della società di basket femminile Cestistica Rivana, la stessa è stata ritenuta perfetta per poter gestire una coalizione composta da numerose liste civiche diverse.

Il Consigliere Moranduzzo ha poi concluso la nota facendo un focus sulla coalizione, spiegando: “sarà una coalizione di cambiamento dopo i 10 anni a guida Mosaner: un cambiamento che vedrà la Lega protagonista, con i due Consiglieri comunali Piergiorgio Zambotti e Luca Grazioli che in questi anni hanno fatto un ottimo lavoro e ora progettano un programma più vicino alle esigenze dei cittadini, confrontandosi sui territori e aprendo un dialogo costruttivo alle varie forze politiche alternative al PD e al M5S”.