Circolo FDI a Mori. de Bertoldi e Gerosa fanno chiarezza

I Coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi e Francesca Gerosa, sono intervenuti nella giornata odierna per commentare la notizia, apparsa su diversi organi di stampa locali, circa la creazione del Circolo territoriale di Mori.

de Bertoldi e Gerosa hanno voluto specificare come sebbene a Mori sia in formazione il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia, questo non sia ancora stato costituito e come, di conseguenza, non sia stata ancora ufficializzata alcuna carica.

I Coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia hanno poi proseguito aggiungendo: “stiamo invece completando l’Esecutivo Provinciale ed abbiamo molte richieste di adesione e di partecipazione, come peraltro in tutto il Trentino, che stiamo esaminando ai fini di realizzare una struttura territoriale di fratelli d’Italia quanto più completa e coerente con la nostra storia e la nostra prospettiva politica di una destra moderna e riformatrice”.

Tali affermazioni arrivano a seguito delle dichiarazioni di Luigi Bertolini, attivista di Fratelli d’Italia, che aveva invece dichiarato alla stampa come a Mori vi fosse un “bellissimo gruppo di circa cinquanta persone” e di voler realizzare, attraverso il Circolo, l’area di centrodestra in modo completo sfruttando anche i buoni rapporti con Lega e Autonomia Dinamica. Aggiungendo al contempo come Fratelli d’Italia fosse già disposta a proporre un candidato sindaco per la coalizione di centrodestra qualora non fosse stato trovato un’accordo tra le varie parti “in gioco”.