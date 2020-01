Morelli (Lega) sfida le Sardine e canta insieme a loro “Bella Ciao”

Alessandro Morelli, Deputato della Lega ed ex-direttore de La Padania, ha letteralmente sfidato le Sardine, infiltrandosi tra loro per girare uno spot in favore di Lucia Borgonzoni, candidata a Presidente dell’Emilia-Romagna per il centrodestra in quota Lega.

CANTO BELLA CIAO CON LE SARDINE!!! Bella serata tra le sardine, sono stato con loro a cantare “Bella Ciao”… 😁#gattiniconSalvini #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente Pubblicato da Alessandro Morelli su Giovedì 23 gennaio 2020

Il deputato leghista, infatti, partecipando alla manifestazione organizzata a Bibbiano dalle Sardine in risposta al comizio di Matteo Salvini, si è messo a cantare “Bella Ciao” insieme alla folla. Tuttavia, l’onorevole si è soffermato sulla frase “morto per la libertà“, che conclude la canzone.

“La libertà per l’Emilia-Romagna è Lucia Borgonzoni presidente” afferma Morelli, riferendosi ai quasi 50 anni di governo di centro-sinistra nella regione emiliano-romagnola. Una mossa che sicuramente farà discutere ma che certifica, ancora una volta, il cambiamento radicale delle strategie comunicative a livello politico.