Comunali Trento 2020, Cia (AGIRE): “Per Trento un candidato moderato, che possa rappresentare anche di quella fetta di città che non lo avrà votato”

In tempi non sospetti avevo auspicato che il nome del candidato Sindaco per la città di Trento fosse fatto il prima possibile, senza attendere le elezioni in Emilia Romagna, ritenendo che tale scelta spettasse ad una valutazione puramente territoriale e non soggetta ad interferenze emotive o di tattica politica, derivanti da esisti elettorali che non ci appartengono.

Prendo atto che tale desiderio non ha trovato soddisfazione, ma rimango tenacemente convinto che in ogni caso, a prescinde dal risultato elettorale delle regionali in Emilia Romagna e Calabria, la figura del candidato sindaco debba essere slegata dal singolo partito per essere espressione di una coalizione rappresentativa delle molteplici sensibilità che la caratterizzano. Tanto più che governare una città significa farlo nell’interesse di tutti, di coloro che hanno votato il Sindaco e di coloro che non lo hanno votato. Il Comune è infatti l’istituzione più vicina al territorio ed ai suoi abitanti, e per questo deve essere guidato da un’amministrazione che sappia guardare senza pregiudizi all’interesse collettivo.

Mi auguro che non si voglia replicare il percorso fatto dal PATT che ha rinunciato alle proprie radici per dare in mano la città di Trento ad un esponente di un’organizzazione sindacale di sinistra. Un sindacalista rappresenta, per definizione, solo una parte: quella di cui è specificamente rappresentante. E’ per questo che non vorrei un sindacalista come sindaco della città, e per questo lavoro affinché la coalizione di centrodestra individui un candidato moderato, che possa essere rappresentativo – dopo il voto – anche di quella fetta di città che non lo avrà votato. Perché noi non puntiamo solo a vincere le prossime elezioni, ma anche ad assicurare alla città un governo largo e di ampio respiro strategico, nell’interesse di tutta la città di Trento.Cons. Claudio Cia