Incendio nella stanza a Villazzano, anziana muore

Ha lasciato tutti amareggiati la vicenda tragica consumatasi pochi minuti or sono che vede vittima la signora Maria Teresa G. ottantanovenne residente in via alla Villa di Villazzano.

Viveva con la badante che era sul livello superiore della casa. I soccorsi sono arrivati subito ma non ci sono riusciti: la badante si salva ma la signora no.

Si tratta ancora di un incendio domestico: un corto circuito ha innescato un incendio che ha toccato per primo il letto e poi il resto. Nonostante si sia chiarito che la signora era cosciente delle fiamme non ha potuto spegnerle.

I rilevamenti sono stati fatti in nottata. Il forte impiego dei mezzi di Polizia, Vigili del Fuoco e Sanitari hanno commosso il paese che ha accolto la triste sventura della signora.

Foto di copertina Trento Today