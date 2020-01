Gucci veste Disney per l’anno del topo

L’anno cinese del topo è iniziato ieri 25 gennaio e la nuova collezione “Gucci x Disney” celebra l’occasione. Il marchio di lusso si unisce all’iconico studio di animazione per una collezione di articoli per uomo e donna pronti da indossare: scarpe da ginnastica, borse e accessori tutti ispirati a Topolino.

Mentre ci sono stati molti articoli a tema Disney negli ultimi anni, la collaborazione di Gucci porta Mickey Mouse nel mondo del lusso e consente ai clienti di concedersi un mix di moda e animazione giocosa di fascia alta.

Il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele ha creato una serie di articoli per celebrare il capodanno cinese con ogni pezzo con elementi ispirati a Topolino. La collezione Gucci x Disney si basa ancora su stampe iconiche della casa, ma aggiunge un po ‘di umorismo giocoso a loro come i nuovi articoli in pelle che vedono la famosa stampa GG dell’etichetta sullo sfondo mentre piccole immagini di Topolino sono in primo piano, le borse cult e quanto possa più piacere declinato in serie topo.

Per coloro che sono pronti ha incorporato anche i temi Disney nelle calzature. Una nuova coppia di loghi Gucci è disponibile nella stampa GG incontra Topolino e c’è anche un mocassino con bordi in pelliccia con lo stesso motivo. L’ultima collezione è davvero un connubio di Gucci con Disney e viceversa e le sue stampe più riconoscibili sono semplicemente unite alla leggerezza di Topolino per il nuovo anno.