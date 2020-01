Qualcuno, come spesso è capitato in occasioni simili, ha immediatamente “scherzato” (scherzo di cattivo gusto) sulla sua morte

A riportarlo è il sito americano TMZ. L’ex stella della NBA era legata anche all’Italia dove è cresciuta seguendo il padre, anch’egli giocatore nel nostro Paese.

“Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero”. A dare la notizia del decesso della stella NBA, come riportato da AGI, è stato il sito americano Tmz che parla di un incidente in elicottero nella zona di Calabasas, in California.

“Il 41enne, leggendaria guardia dei Lakers, era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone più il pilota, e sono tutti morti. Il velivolo ha preso fuoco dopo lo schianto a terra. Nonostante il celere intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori, infatti, non risultano superstiti. A bordo non sarebbe stata presente la moglie del cestista, Vanessa Bryant”.

