I Comuni rappresentano il più vicino presidio amministrativo delle Comunità e certamente il più importante sotto molti aspetti del “vivere quotidiano”.

Ciò anche in una terra come quella Trentina dove l’Amministrazione centrale, per via dello Statuto di Autonomia e delle specifiche competenze derivanti, è in gran parte esercitata dalla Provincia e dove la splendida configurazione orografica ha da sempre favorito l’aggregarsi di piccole Comunità dalla spiccata identità.

Ma quali sono, in questa nostra epoca di sfrenata globalizzazione, i rapporti fra queste due entità amministrative?

Se ne parla giovedì 30 gennaio 2020 presso la “Sala Pizzini” di Calavino per iniziativa delle associazioni “Giovannino Guareschi” e “Uniti per Madruzzo” in una tavola rotonda dal titolo SINERGIE TRA COMUNI E PROVINCIA NELLA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI.

Interverranno le massime autorità in tema come Maurizio Fugatti, Presidente P.A.T., Mattia Gottardi Assessore provinciale. agli Enti locali ed il consigliere provinciale Alessia Ambrosi.

Introdurrà ed avvierà i lavori il dott. Manfred de Eccher presidente dell’associazione culturale Giovannino Guareschi mentre le conclusioni saranno proposte dal dott. Luca Santuliana presidente dell’associazione culturale Uniti per Madruzzo.

L’appuntamento è fissato per le ore 20.30