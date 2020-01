Ora Lapo Elkann farà gli occhiali di Cristiano Ronaldo

Continua a sorprendere Lapo Elkann, rampollo di casa Agnelli e spesso salito agli onori delle cronache per il suo stile di vita. Adesso Lapo sembra essersi buttato a pieno ritmo nel mondo della moda, attraverso la sua Italia Indipendent Group.

La società fondata da Elkann ha annunciato infatti di avere firmato un accordo globale ed esclusivo con il brand CR7 di Cristiano Ronaldo per produrre collezioni di occhiali “griffati” con le iniziali del noto campione di calcio. La prima collezione CR7 Eyewear verrà svelata agli inizi di marzo al Mido 2020 di Milano e sarà disponibile sul mercato a partire dalla primavera del 2020.

“Per me oggi è un giorno storico – ha commentato Lapo Elkann – aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello straordinariamente importante nel nostro percorso di crescita. Creatività, velocità di esecuzione e sguardo verso il futuro sono gli ingredienti della ricetta che ci ha portato ad attrarre brand riconosciuti a livello globale, come CR7“.

“Cristiano è un uomo eccezionale – commenta il fratello di John Elkann – e il fatto di lavorare con lui mi riempie il cuore di orgoglio e felicità. Non vedo l’ora di iniziare questo progetto insieme e sono sicuro che da entrambe le parti lavoreremo con passione e perseveranza, valori perfettamente incarnati da Cristiano Ronaldo. Insieme a lui e al suo team, sono convinto che svilupperemo tanti altri progetti“.

“Sono sempre stato appassionato di occhiali e ho sempre voluto avere una linea tutta mia” ha dichiarato invece Cristiano Ronaldo. “Sono davvero entusiasta di lavorare a questo progetto insieme a Lapo Elkann. Sono molto attento ai dettagli e ho sempre lavorato duramente per raggiungere la perfezione. Nell’ultimo anno abbiamo insistito sul design ed è incredibile come abbiamo condiviso la stessa attitudine. Non vedo l’ora che tutti vedano la collezione“.