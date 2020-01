Sviene in sala parto e la moglie lo fotografa

Sul web nelle ultime ore sta girando una foto divertente di una neomamma intenta a fotografare in sala parto il proprio marito completamente svenuto. Travolto dall’emozione di diventare padre e dai dolori della moglie, l’uomo è crollato a terra pochi minuti prima di diventare effettivamente papà.

La donna, per nulla indispettita dalla reazione del marito ma anzi piuttosto divertita, ha partorito e subito dopo ha chiesto a un’ostetrica di darle il telefono cellulare per scattare un selfie che la ritrae sorridente dopo il travaglio, inquadrando anche il marito steso a terra e circondato dai medici.

La foto, caricata su Instagram, ha scatenato l’ironia dei followers: tra donne che – taggando i propri mariti – chiedono di non essere come il signore della foto e altre che sostengono la superiorità della donna nel momento del parto, ci sono commenti come “Se avessi avuto il mio telefono quando ho partorito io…” oppure “Una foto perfetta per l’album di famiglia“, così come non mancano commenti a sostegno dell’uomo, che nonostante la debolezza ha comunque voluto stare al fianco della moglie nel momento più importante della vita genitoriale.