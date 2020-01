Comunali Trento. Coradello: “Nelle prossime settimane valuteremo un reale confronto con le altre forze politiche”

Al via con tutta probabilità un nuovo progetto che riunisca a Trento le varie anime che una volta facevano parte della Civica. Ad affermarlo il Consigliere provinciale Antonio Coradello che in un comunicato stampa ha affermato anche che eventuali confronti con altre forze politiche saranno rinviati nelle prossime settimane.

“Nella recente storia di Civica Trentina – afferma Coradello – abbiamo dovuto affrontare imprevisti ed ostacoli che, in modo scomposto e disordinato, hanno cercato di dividerci a favore di partiti e carriere personali. I tentativi maldestri di chi non è mai stato interessato a condividere lo spirito ed i valori che ci legano sono quindi falliti. La passione di mettersi al servizio della terra in cui viviamo e che amiamo ci spinge ad impegnare nuove energie con ancora più coraggio di prima”.

A partire da oggi Civica Trentina affronta una importante fase di riorganizzazione del gruppo politico, un momento necessario per affrontare le sfide che ci vedranno nuovamente protagonisti nel futuro. “Nelle prossime due settimane presenteremo ufficialmente il nostro progetto e solo allora valuteremo un reale confronto con altre forze politiche, lasciando commentare le voci di corridoio a chi ha tempo da perdere”, ha concluso Coradello.