Assoluzione Dalmonego: “Una notizia davvero positiva”

“La notizia della decisione della Corte d’appello che ha assolto con formula piena l’ex dirigente generale della Provincia, Ivano Dalmonego è una bella notizia sotto tanti punti di vista”. Lo afferma il vicepresidente Mario Tonina che aggiunge “non solo l’attestazione di stima nei confronti dell’alto funzionario, ma anche il riflesso che l’esito positivo della sua vicenda giudiziaria produce tanto per la sua immagine quanto per quella dell’Amministrazione che ha sempre servito con lealtà e dedizione e che, in questo procedimento, aveva deciso di non costituirsi parte civile”.

L’ex dirigente generale della Provincia, Ivano Dalmonego, era stato condannato con rito abbreviato a un anno di reclusione nell’ambito del processo scarturito dall’inchiesta su Trento Rise.