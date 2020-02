Roma, Giorgia Meloni alla “National Conservatism Conference” sugli argomenti di Dio, nazione ed onore.

Lunedì 3 febbraio alle ore 19.00, al Grand Hotel Plaza in via del Corso 126 a Roma, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni terrà l’intervento inaugurale dei lavori della «National Conservatism Conference», l’evento internazionale ideato dalla Edmund Burke Foundation.

Confermata la partecipazione di: Anna Maria Anders, Roberto de Mattei, Christopher DeMuth, Rod Dreher, Alvino-Mario Fantini, John Fonte, Marco Gervasoni, Francesco Giubilei, Yoram Hazony, Édouard Husson, Clark Judge, Daniel Kawczynski, Ryszard Legutko, Maria Giovanna Maglie, Marion Marechal, Giorgia Meloni, Douglas Murray, John O’Sullivan, Viktor Orbán, Alexandre Pesey, Matteo Salvini, Matthias Storme, Hermann Tertsch.

Un appuntamento che si svolge per la seconda volta in Europa e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del primo ministro ungherese Viktor Orbán, del presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, Ryszard Legutko, del filosofo israeliano Yoram Hazony. Il partner italiano della conferenza è il movimento di idee Nazione Futura e le altre realtà promotrici sono Bow Group (Regno Unito), Danube Institute (Ungheria), International Reagan Thatcher Society (Stati Uniti), The Herzl Institute (Israele).

Un evento che conferma la centralità sulla scena politica europea e internazionale di Fratelli d’Italia, seconda delegazione per grandezza in ECR e che esprime la co-presidenza del gruppo dei conservatori nel Parlamento europeo.

La conferenza di lunedì sarà utile al presidente di Fratelli d’Italia per incontrare il primo ministro ungherese Orbán, il presidente di Vox Santiago Abascal e il presidente di Forum voor Democratie Thierry Baudet. I tre politici saranno di nuovo a Roma dopo essere stati ospiti l’anno scorso ad Atreju, kermesse organizzata proprio dalla leader di FdI.

La partecipazione di Giorgia Meloni alla «National Conservatism Conference» di Roma sarà solo il primo di una intensa settimana di appuntamenti a livello internazionale. Martedì 4 febbraio, il presidente di Fratelli d’Italia volerà a Washington D.C. per una serie di incontri di alto livello con esponenti repubblicani e democratici. L’evento si concluderà il 7 febbraio.

Su invito di una Commissione di senatori e membri del Congresso degli Stati Uniti il presidente di FdI parteciperà alla 68ª edizione del “National Prayer Breakfast”, storico evento organizzato ogni anno, che vede come da tradizione la partecipazione del presidente degli Stati Uniti e al quale prendono parte ogni anno esponenti e personalità politiche di tutto il mondo.