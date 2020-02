Coronavirus, Universita’ di Hong Kong: stima 75 mila contagi a Wuhan, muore cinese nelle Filippine

Uomo di 44 anni di Wuhan muore di #Coronavirus nelle Filippine. Era ricoverato per polmonite acuta. Aveva problemi di salute pregressi. Era partito con la compagna da Wuhan entrambi ammalati da una decina di giorni. Dopo una degenza buona iniziata il 25 gennaio l’improvviso peggioramento in 24 ore. Notizie da Manila QUI.

Manila comunicazioni ministeriali

Si tratta del primo caso di persona deceduta fuori dalla Cina ma ammalata in epicentro.

Secondo l’Universita’ di Hong Kong i contagiati sarebbero oltre 75 mila (75.500 stimati) a Wuhan e regione di Hubei.

Le ultimissime notizie sulla gestione dell’ epidemia in Asia e Oriente QUI.

La quarantena prevista e’ di 14 giorni mentre a questo punto il decorso si allunga di una decina di giorni. Arriviamo quindi alla coppia di trentenni ricoverata in Francia dal 18 gennaio ancora in gravissime condizioni dopo 17 giorni.

Quindi i numeri delle persone di Wuhan decedute possono aumentare ancora.

Per quanto concerne le frontiere in Italia saranno rese note domani le misure definitive per i prossimi mesi. In riferimento al netto statistico le nazioni come America e Australia stanno provvedendo a posti adibiti ad hoc per le quarantene asintomatiche come suggerito dalla WHO. Gli altri stati non hanno ancora comunicato nulla.

Circa 800 mila persone sono state rimpatriate urgentemente a Wuhan mentre vengono lentalmente mandati nei paesi di appartenenza fuori Cina gli stranieri.

I viaggi in uscita dalla Cina non sono tutti monitorati anche se le raccomandazioni sono invariate.

L’incidenza della malattia resta a 4.5 circa. La mortalita’ a 2. Per spiegare il dato complesso contagia il doppio della SARS ma la mortalita’ in epicentro e’ della meta’. Fuori epicentro di un decimo. Questo significa alcune cose: una lunga incubazione, un decorso molto lento, una diffusione rapidissima, una pericolosita’ media rispetto alle epidemie note (evidente).

La difficile spiegazione della diffusione consiste nel fatto che Wuhan e’ una cittadina ad altissima densita’ abitativa e caratterizzata da intensi scambi di persone e di merci poiche’ centro economico e di affari, questo spiega il numero subito alto di casi, insieme alla comunicazione molto tardiva della situazione.

Tale lentezza che spaventa molti in realta’ aumenta la speranza terapeutica laddove si ricorra tempestivamente al presidio non appena si presentano i sintomi.

In Cina al 2.2.2020 la guarigione dei malati risulta di 250 casi. Il conteggio reale attuale quindi e’ questo.

WHO

Non e’ un dato incoraggiante ma per una lettura scientifica non ha peso. Non ancora. Le terapie sperimentate vanno da quelle utilizzate per HIV a quelle per le polmoniti e le febbri in terapie combinate. Sofosbuvir QUI. Secondo il Ministero alla Salute cinese le terapie vanno nella direzione di portare alla guarigione assolutamente un numero altissimo di pazienti. La Cina resta ottimista.

In Cina e solo a Wuhan oltre che le mascherine la gente ha comprato un medicinale storico per le polmoniti. Lo Shuang-huang-lian. Questa strategia ha tranquillizzato i cinesi e spedito nel panico gli europei. Infatti il miscuglio di principi attivi naturali non e’ mai stato riconosciuto efficace in occidente. Storia della pozione QUI.

QUINDI la prevenzione al contagio, l’immediata quarantena e il blocco della regione con le misure applicate saranno determinanti, in attesa del vaccino, per fermare l’epidemia. Ma anche per frenare la diffusione globale.

Il 2019-nCoV e’ emerso nelle cartelle cliniche a dicembre. Non e’ noto il caso zero e non si sanno le cause del contagio nonostante ormai gli studi che ne parlano siano molti.

La misura applicata nell’epicentro resta guanti, mascherina e misurazione della febbre con quarantena. Il vaccino potrebbe essere pronto entro pochi mesi.

J.J. journal of medicine

A cura di Martina Cecco