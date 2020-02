Frosinone: il Coronavirus è diventato la triste cartina tornasole di alcuni razzisti psicotici

Parliamo brevemente di quanto successo all’interno (area limitrofa) dell’Accademia di Belle Arti della cittadina laziale di Frosinone. A raccontare il grave episodio è stato il docente Giuseppe Iaconis che insegna Fashion Design: alcuni studenti sono stati presi a sassate in quanto cinesi e con la tosse (ricordiamo che la WHO e lo Spallanzani comunicano assolutamente IN TEMPO REALE ogni contagio in Italia, ed eventualmente anche nel mondo: non ci sono dubbi su questo e non si deve pensare che ci siano dei dati in ITALIA nascosti alla gente, non è così).

TUTTI I CASI di malattia e di SOSPETTA malattia di Coronavirus sono SEGNALATI. NON ESISTE SOMMERSO VIRALE. Dobbiamo entrare nell’ottica del fatto che – essendo il Coronavirus una malattia grave – nessuna persona ammalata si nasconde, ma corre in ospedale a fare i test, è cosa ovvia, ma evidentemente non lo è; i test effettuati – quando leggete su internet di casi sospetti e poi non vedete più notizie in merito – sono tutti negativi ad ora, tranne quelli segnalati appunto dallo Spallanzani. Non è superfluo dirlo a questo punto.

La sassaiola contro il gruppo di studenti cinesi dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone è un grave episodio che è stato segnalato dal docente Giuseppe Iaconis che insegna Fashion Design.

Loredana Rea ha comunicato il fatto in una conferenza stampa dove era presente il presidente della Consulta degli studenti, Luca Spatola. Tutto è iniziato dalla tosse e dal viaggio che tempo fa la ragazza ha fatto in Cina. Vi pare che una ragazza intelligente rischierebbe la vita nascondendo un VIRUS? Siamo quasi vicini alla paranoia e alle manie persecutorie da avvelenamento e psicosi. Ma probabilmente si tratta più biecamente di ignorante RAZZISMO.

La giovane è risultata negativa al test del Coronavirus, è stata tenuta sotto osservazione allo ‘Spallanzani’ e per questo motivo era stata disposta, in via cautelativa, la chiusura dell’Accademia che questa mattina ha nuovamente aperto i battenti.

“L’episodio non si è verificato all’interno dell’Accademia e come ribadito nel corso della conferenza stampa di questa mattina, l’Accademia è la famiglia di questi ragazzi, che sono da noi tutelati al pari di tutti gli altri studenti. Posso testimoniare inoltre il clima di solidarietà che si è instaurato tra compagni di corso di ogni nazionalità sia al di fuori delle mura accademiche che durante le lezioni, che stanno proseguendo senza alcuna interruzione”. dice all’AGI la direttrice Rea.

Il fatto, di per sé, potrebbe anche rientrare nel disagio giovanile e nel bullismo, non fosse che l’Accademia di Belle Arti di Frosinone è nota e famosa per essere una scuola internazionale, per cui bisogna tenere in considerazione che se in un ambiente molto alto culturalmente parlando c’è questa psicosi, bisogna calmare gli animi, rassicurando che – in Italia – sicuramente le notizie sul Coronavirus sono affidabili e certe (MC).