Urban Pass attivo anche a Rovereto

Anche a Rovereto approda l’Urban Pass, ovvero la possibilità nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20, per i locali che entreranno in autostrada a Rovereto nord per uscirne a Rovereto sud, o viceversa, di viaggiare gratis.

“Il nostro spirito di servizio nei confronti dei territori – commenta l’Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero, Diego Cattoni – si traduce in azioni concrete. Ogniqualvolta possiamo fare qualcosa per renderci utili, noi ci siamo”. “La Giunta – osserva per parte sua il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – sa ascoltare le esigenze dei cittadini. A Rovereto come a Trento, nelle ore di punta il traffico è spesso congestionato. In attesa dell’ammodernamento della viabilità ordinaria, ben venga allora fare uno sforzo in più per consentire l’uso gratuito dell’autostrada”.

Le condizioni per usufruire dell’esenzione sono le stesse decise a novembre per Trento, dove le adesioni sono già state 2.257: essere dotati di Telepass, avere presentato domanda per l’agevolazione e transitare, in entrata e in uscita, tra le stazioni autostradali indicate (Rovereto nord e Rovereto sud in questo caso, Trento nord, Trento centro e Trento sud per il capoluogo). L’esenzione è valida dal lunedì al venerdì, escluse eventuali festività, dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20, ossia gli orari durante i quali la viabilità ordinaria è interessata dai maggiori volumi di traffico. Chi entrerà in autostrada, o ne uscirà, attraverso stazioni diverse da quelle indicate, o viaggerà tra Trento e Rovereto, non avrà ovviamente diritto alla gratuità del transito. Chi fosse già dotato di Telepass e volesse accedere all’agevolazione senza passare dai centri servizio, potrà sbrigare comodamente la pratica online. È sufficiente collegarsi al sito di Autostrada del Brennero SpA (www.autobrennero.it), accedere alla pagina “agevolazioni” (Home/in-viaggio/pedaggio/agevolazioni), scaricare il modulo, compilarlo con i propri dati e inviarlo all’indirizzo urbanpass@autobrennero.it. Chi preferisse presentare richiesta cartacea, o fosse sprovvisto di Telepass, dovrà invece recarsi in un Centro Servizi di Autostrada del Brennero (dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 il sabato). Sul sito www.autobrennero.it potrà individuare il Centro più vicino.

L’iniziativa – resa possibile grazie all’accordo sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento che si è fatta carico di coprire finanziariamente l’operazione – si pone come obiettivo quello di ridurre i disagi degli automobilisti in attesa dell’ammodernamento della viabilità ordinaria di Trento e Rovereto. L’esenzione per la Città della Quescia sarà operativa a partire dal 17 febbraio, mentre le adesioni saranno raccolte a partire dal 15 febbraio.

Soddisfazione in merito all’iniziativa è stata espressa anche dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, oltre che cittadina di Rovereto, Mara Dalzocchio che ha affermato: “Da anni Rovereto vive un problema rilevante dal punto di vista della viabilità, con strade congestionate e in attesa dell’ammodernamento della viabilità ordinaria: ben venga fare uno sforzo in più per consentire l’uso gratuito di arterie alternative, come l’autostrada, senza ulteriori costi per chi si deve spostare”.