San Candido: ancora droga sulle pisce da sci

I Carabinieri sciatori della Compagnia di San Candido, in qualità di addetti al servizio di vigilanza e soccorso presso il Monte Elmo (Helm) a Sesto, ieri pomeriggio hanno notato tre uomini che si appartavano dietro un edificio nei pressi della pista da sci, con fare circospetto.

Incuriositi dalla situazione, hanno proceduto al loro controllo identificandoli in tre turisti stranieri di origine polacca, due trentunenni ed un trentaseienne, i quali dalla successiva perquisizione sono stati trovati in possesso di due contenitori di plastica con all’interno alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che stavano per consumare.

Droga subito sequestrata e per i tre turisti, oltre alla perquisizione personale e della stanza di albergo, un pomeriggio trascorso in caserma per la redazione degli atti e non passato a divertirsi sulle piste da sci. Ne è scaturita una segnalazione al Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano quali consumatori di stupefacente.