Renzi: “Ok processo a Salvini, ma per me non è colpevole”

L’aula del Senato si è espressa per confermare l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il “caso Gregoretti”. Questa mattina, però, il Senatore Matteo Renzi di Italia Viva ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto particolari.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Vista, con tanto di filmato nel quale l’ex segretario del PD inizialmente scherza coi giornalisti, Renzi avrebbe dichiarato quanto segue: “Noi voteremo affinché Salvini sia processato. Detto questo, se lei mi chiedesse se secondo me Salvini è colpevole dei reati di cui viene accusato, io, che non sono né un giudice né un magistrato dico che mi sembra tirato per i capelli“.

“In altri termini – prosegue il leader di Italia Viva – sono molto critico dal punto di vista politico su ciò che ha fatto Salvini. Io personalmente non avrei mai agito così come ha fatto lui e per questo l’ho criticato. Non credo però abbia commesso reati, ma questo non lo decido né io, né i giornalisti, ma i magistrati“.

In sostanza, la sua è una assoluzione nei confronti di Salvini ma con riserva di far sì che ci sia un processo. Probabilmente, la volontà di restare al Governo e di accontentare gli alleati del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle ha prevalso sulle altre riflessioni.