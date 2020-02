Elezioni Trentino. de Bertoldi (FDI) “sostegno alla coalizione di centrodestra”

Il Senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, è intervenuto nel pomeriggio odierno con un video su Facebook, direttamente dal gruppo del partito in Senato, per trattare (tra le varie) il delicato tema delle Elezioni Comunali in programma il prossimo maggio in diversi comuni trentini.

Il Senatore de Bertoldi dopo aver presentato alcune delle prossime iniziative che Fratelli d’Italia intraprenderà a livello nazionale, si è concentrato sul prossimo appuntamento elettorale che vedrà il Trentino assoluto protagonista.

Proseguendo nel video, de Bertoldi, ha chiarito come nelle prossime ore farà ritorno in Trentino per seguire da vicino e proseguire nel lavoro iniziato in vista delle prossime amministrative, evidenziando come Fratelli d’Italia sarà presente, insieme agli alleati della coalizione di centrodestra, non solo nei principali comuni come Trento o Rovereto ma anche in altre realtà più piccole.

Per il senatore di Fratelli d’Italia questo, sarà il pretesto perfetto per mostrare come “anche nella nostra lontana Provincia di Trento la destra italiana, la destra di Fratelli d’Italia, la destra della coerenza, della serietà, del merito, ha un ruolo sicuramente importante e avrà sicuramente un ruolo sempre più importante”.

Infine, prima di concludere salutando i suoi followers, Andrea de Bertoldi ha specificato come il prossimo appuntamento elettorale vedrà Fratelli d’Italia impegnarsi su tutta la linea, dai senatori ai semplici iscritti, per ottenere il miglior risultato possibile.